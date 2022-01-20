فينجر يرد على ترشيحه لإدارة سان جيرمان

2022/01/20 | 14:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رد آرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لفريق آرسنال الإنجليزي على ما يتردد بشأن عمله مديرا رياضيا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.قال فينجر عبر صحيفة لو باريزيان الفرنسية “إنها اجتهادات بسيطة، حتى إذا كانت لدي علاقات قوية بمسؤولي بي إس جي”.وأضاف الفرنسي المخضرم “العمل كمدرب لأحد المنتخبات أمر وارد، فالحصول على نتائج […]

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