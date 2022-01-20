2022/01/20 | 14:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرير فتاتين كانتا محتجزتين داخل إحدى الدور في منطقة السيدية ببغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير فتاتين بعد احتجازهما في احد الدور في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير فتاتين بعد احتجازهما في احد الدور في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).