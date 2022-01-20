العلاقة الحميمة بين مولدات الكهرباء الاهلية .. والكهرباء الوطنية !

2022/01/20 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فاضل حسين الخفاجي بعد ان اكتشف توماس اديسون الكهرباء ..وتناقل الناس انباء متضاربة عن هذه المعجزة التي حيرت الناس في وقته ..فباستطاعتها ان تتغير وفقا لهواها ..ف تغدوا ناراً تارة ..وشعاعاً تارة ..وكرة ثلج تارة اخرى ..وفي وقت اديسون اراد احد المحرريـن في صحيفة مشـهورة أنذاك موعداً […]

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