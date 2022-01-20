الكاظمي يستقبل عائلة الشهيد ياسر الجوراني ويوجه بتلبية احتياجاتها

2022/01/20 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بتلبية كافة متطلبات واحتياجات عائلة الشهيد ياسر الجوراني.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل عائلة الشهيد البطل العقيد ياسر الجوراني الذي استشهد على يد عصابات داعش الإرهابية”.وخاطب الكاظمي والد الشهيد وشقيقه، بحسب البيان قائلا […]

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