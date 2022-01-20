2022/01/20 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، الخميس، إنه يتعين على بلاده تعلم كيفية التعايش مع فيروس كورونا المستحد، إذ انه قد يبقى للأبد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة البريطاني: ينبغي التعايش مع كورونا لأنه قد يبقى للأبد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة البريطاني: ينبغي التعايش مع كورونا لأنه قد يبقى للأبد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).