تحرير فتاتين كانتا محتجزتين في دار غربي بغداد

2022/01/20 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تحرير فتاتين أجنبيتين، كانتا محتجزتين في دار غربي بغداد.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “فريق أمني مشترك من الفوج الثالث اللواء السابع شرطة اتحادية وقوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد قسم متابعة الاتجار بالبشر، وبعد استحصال قرار قاضي تحقيق محكمة الكرخ، تمكن من […]

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