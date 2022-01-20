العراق يوقع عقداً مع شركة صينية لاستثمار حقل المنصورية الغازي

2022/01/20 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت وزارة النفط، الخميس، عقداً مع

شركة ساينوبك الصينية لتطوير حقل

المنصورية الغازي في محافظة ديالى.

وذكرت المكتب الإعلامي لمحافظة ديالى

في بيان، ان "وزارة النفط ممثلة بشركة

نفط البصرة وبحصة 51 با

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