قرار صارم من الداخلية بشأن حركة المركبات الحكومية

2022/01/20 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية - مديرية المرور

العامة، اليوم الخميس، قرارات جديدة

تخص حركة المركبات الحكومية.

وقالت المديرية في بيان، انه "يمنع

منعاً باتاً حركة المركبات الحكومية

بعد انتهاء الدوام الرسمي بأستث

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