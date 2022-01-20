احالة المتهمين بجريمة

2022/01/20 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة تحقيق الحلة، اليوم الخميس،

إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة

جنايات بابل لاجراء محاكمتهم.

وقال المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء

الأعلى في بيان، أن "قاضي التحقيق

المكلف بالنظر في القضية الخ

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