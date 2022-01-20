الكاظمي يستقبل عائلة الضابط ياسر الجوراني: ’استشهاده فضح وحشية الإرهاب’

2022/01/20 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل عائلة الشهيد البطل ياسر الجوراني••••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عائلة الشهيد البطل العقيد ياسر الجوراني الذي استشهد على يد عصابات داعش الإرهابية.

وقال السيد الكاظمي مخاطباً والد الشهيد وشقيقه وأولاده: "إن الشهيد البطل كان أحد الضباط الكفوئين، واستشهاده فضح وحشية الإرهاب الذي يتعرض لضربات موجعة من قبل قواتنا الأمنية التي تلاحق فلوله وقتلت العديد من قياداته، وقد وجّهتُ بملاحقة القتلة الإرهابيين والقصاص منهم، والثأر لدمه، ودم كل الشهداء الذين قضوا على يد هذه العصابات الموغلة بالإجرام".

ووجّه السيد الكاظمي الجهات المعنية بتلبية متطلبات عائلة الشهيد واحتياجاتهم، وتأمين كامل حقوقهم.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء20- كانون الثاني- 2022

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