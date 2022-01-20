2022/01/20 | 15:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء ماهر محي الدين ..تتزايد الدعوات في الآونة الاخيرة من الشارع العراقي بضرورة تدخل المرجعية الدينية قبل فوات الاوان ، لان المعطيات لا تبشر بخير في ظل فشل التفاوض بين الكتلة الصدرية والاطار على الدخول بكتلة واحدة و حسم موضوع الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة المقبلة .اين موقف المرجعية ؟ تحاول بعض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اين موقف المرجعية ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اين موقف المرجعية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).