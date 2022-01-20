بيان من المرصد العراقي لحقوق الانسان بخصوص ازمة النازحين بالطقس البارد

2022/01/20 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر المرصد العراقي لحقوق الانسان، اليوم الخميس، بيانا بخصوص ازمة النازحين في مخيمات النزوح في ظل الطقس البارد.وذكر بيان للمرصد، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن ” النازحين يعانون من أوضاع مأساوية جراء موجة البرد القارس التي لّفت العراق خلال الأيام القليلة الماضية”.وأضاف انه “تأكد للمرصد حتى الآن وفاة طفلين في مخيم […]

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