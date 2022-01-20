الفتح: تحالف الصدر والحلبوسي تطبيق لمبدأ التوافقية وليس “الأغلبية”

2022/01/20 | 15:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص بين تحالف الفتح، الخميس، أن تحالف الكتلة الصدرية مع محمد الحلبوسي وترشيحه لمجلس النواب هو تطبيق مبدأ التوافقية وليس الأغلبية.وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ لوكالة /المعلومة/، إن “المباحثات مستمرة مع الكتلة الصدرية، وتردد الزيارات بين الطرفين سينتج عنه نتائج ايجابية من شانها لملمة الأمور والتوجه لتشكيل الكتلة الأكبر والمضي بالحكومة الشيعية”.وأضاف، أن […]

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