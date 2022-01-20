8 فوائد مهمة لشرب عصير الجزر

2022/01/20 | 15:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تحدث موقع “ميديك فوروم” عن فوائد شرب عصير الجزر.تسريع عملية التمثيل الغذائي: يعمل عصير الجزر حقًا على تسريع عملية التمثيل الغذائي، لذلك يحتاج أولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن إلى الاعتماد على هذا المشروب.بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا العصير حلو ويجعلك لا تشعر بالجوع.تقوية البصر: يحسن عصير الجزر الرؤية بسبب […]

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