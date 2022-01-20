الدولة الفدرالية ووحدة اليسار الاشتراكي - لطفي حاتم



الدولة الفدرالية ووحدة اليسار الاشتراكي - لطفي حاتم
2022/01/20 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم اثار انهيار الدول الفدرالية الاشتراكية كثرة من الإشكالات الفكرية والسياسية أهمها تفكك وحدة اليسار الاممية وتأثيراتها على الترابط الكفاحي الوطني - الاممي الهادف الى بناء دولة العدالة الاجتماعية.

- سيادة وحدانية التطور الرأسمالي في العلاقات الدولية اثار حزمة من الإشكالات الفكرية والسياسية منها - ما هي علاقة البناء الفدرالي للدولة الوطنية بوحدة اليسار الاشتراكي؟ هل وحدة اليسار الأممية ضرورية للكف ......

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