الدولة الفدرالية ووحدة اليسار الاشتراكي - لطفي حاتم

2022/01/20 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم اثار انهيار الدول الفدرالية الاشتراكية كثرة من الإشكالات الفكرية والسياسية أهمها تفكك وحدة اليسار الاممية وتأثيراتها على الترابط الكفاحي الوطني - الاممي الهادف الى بناء دولة العدالة الاجتماعية.



- سيادة وحدانية التطور الرأسمالي في العلاقات الدولية اثار حزمة من الإشكالات الفكرية والسياسية منها - ما هي علاقة البناء الفدرالي للدولة الوطنية بوحدة اليسار الاشتراكي؟ هل وحدة اليسار الأممية ضرورية للكف ......





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