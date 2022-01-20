2022/01/20 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني في خضم لقاءات الجولة الحالية الثامنة من المفاوضات النووية في فيينا، تعكس التحركات الدبلوماسية التي تسير جنباً إلى جنب مع تلك اللقاءات، والتي تشكل روسيا محورها، تطوراً إيجابياً محتملاً من حيث نتائجها.



هناك أيضاً عدد من المؤشرات التي تشير إلى حدوث مثل ذلك التطور الإيجابي في إطار الملف التفاوضي النووي بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ترجح كفة الاتفاق على كفة الحرب.



أثناء اللقاءات المكثفة الثنائية و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق نووي يلوح في الأفق - سنية الحسيني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق نووي يلوح في الأفق - سنية الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).