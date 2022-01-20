المرور العامة تفرض غرامة مالية على مستخدمي السيارات الحكومية خارج العمل

2022/01/20 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاقب المخالف بفرض غرامة مقدارها (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي.

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