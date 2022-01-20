من وراء الهجمات الصاروخية في العراق وما الهدف منها؟!

2022/01/20 | 15:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى || عند التدقيق في حقيقة هذه الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية القواعد الأمريكية في العراق وبعض مقرات ومكاتب أحزاب عراقية يتضح بشكل واضح ان وراء ذلك جهات معادية للشعب العراقي والعراق وهذه الجهات معروفة ومفهومة إنها التي بدأت بالصراخ والعويل أي بقر إسرائيل وصهاينة أمريكا آلأ سعود وآلأ نهيان ودواعش السياسة […]

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