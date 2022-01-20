بينهم منتحل صفة صحفي.. عمليات بغداد تقبض على عدد من المتهمين

2022/01/20 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بينهم منتحل صفة صحفي.

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