القضاء يحيل المتهمين بـ

2022/01/20 | 15:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء الأعلى، إحالة المتهمين بـ"مجزرة جبلة" على محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية الخاصة بحادثة جبلة، قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لإجراء محاكمتهم".

وأضاف البيان أنّ "المتهمين ستتم محاكمتهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي"، مبينًا أنه "سوف يحدد موعد المحاكمة قريبًا" .

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