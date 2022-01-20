قس امريكي: الكيان الصهيوني يمارس سياسة “الاستعباد” بحق الفلسطينيين

2022/01/20 | 15:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اكد القس الامريكي جي هربرت نيلسون من الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة ان الكيان الصهيوني يمارس سياسة الاستعباد تجاه الفلسطينيين داعيا اليهود الأمريكيين الى بذل جهود كافية لوقف ذلك .ونقل موقع (جي ان اس) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن القس نيلسون قوله إنه “وبالنظر إلى تاريخ البدايات اليهودية المتواضعة […]

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