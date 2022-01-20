شاهد بالفيديو.. الجيش العراقي ينقذ عائلة ايزيدية انزلقت عجلتهم بسبب كثافة الثلوج

2022/01/20 | 15:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UH04C7olGs8

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