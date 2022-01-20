أنبوب النفط البصرة ـ العقبة من المنتفع؟!

2022/01/20 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.علي الطويل || النفط الذي يزمع العراق مده إلى ميناء العقبة ليس للعراق فيه اية منفعة تساوي الدعاية التي تقوم بها الأطراف المنتفعة منه، بل إن الموضوع كله لخدمة محور إسرائيل وتخفيف الأعباء عنهم.*فالانبوب تكلفته كاملة ٢٦ مليار كلها تدفع من قبل العراق بطريقة الاستثمار *يقوم العراق بدفع جبابات للأردن مقابل […]

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