الكاظمي لعائلة الشهيد الجوراني: وجهنا بملاحقة القتلة الإرهابيين والقصاص منهم (صور)

2022/01/20 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الخميس، الجهات المعنية بتلبية متطلبات

عائلة الشهيد الجوراني واحتياجاتهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "رئيس

مجلس الوزرا

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