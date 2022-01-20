2022/01/20 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، مجمل

عمليات الضبط التي نفذتها مُديريات

ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد

والمحافظات خـلال شهـر كـانون الأول 2021.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "ملاكات

مُديريَّة تحقيق ني

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