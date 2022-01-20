حسن العذاري: جلسة البرلمان الأولى ’عراقية خالصة’.. لكنهم طعنوا بها

2022/01/20 | 15:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري، الخميس، أن جلسة البرلمان الأولى كانت "عراقية بامتياز".

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وقال العذاري في تدوينه تابعها "ناس"، (20 كانون الثاني 2022): "لأنها كانت اول جلسة لمجلس النواب العراقي عراقية بامتياز وبلا تدخلات خارجية طعنوا بها".

وأضاف، "لكننا نقول مجلس النواب سيبقى عراقي".

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