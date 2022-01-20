جنايات ديالى تصدر حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق متهم وفق المادة 421

2022/01/20 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أصدرت محكمة جنايات ديالى الثانية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق متهم وفق المادة 421.

واوضحت المحكمة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "تم اصدار حكماً بالسجن 15 سنة بحق متهم وفق المادة 421ق ع مطلوب الى شعبة مكافحة اجرام الخالص".

وأضافت أن "تلك الجهود تأتي ضمن اطار التنسيق العالي ما بين قيادة الشرطة والسلطة القضائية لتقديم المجرمون للعدالة".

وتنص المادة 421 من قانون العقوبات العراقي على انه "يعاقب بالاعدام من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك".

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