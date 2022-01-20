2022/01/20 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وقعت شركة النفط الوطنية التابعة لوزارة النفط، عقدا مع شركة صينية لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان شركة النفط الوطنية وقعت عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى مع شركة سينوبك الصينية التي تعد احد اكبر شركات صناعة النفط والغاز …

ظهرت المقالة النفط توقع عقدا مع شركة صينية لتطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط توقع عقدا مع شركة صينية لتطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط توقع عقدا مع شركة صينية لتطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).