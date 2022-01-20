دراسة جديدة : البرتقال الأحمر يساعد على نزول الوزن

2022/01/20 | 15:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..يحاول متبعو الحمية الغذائية، الابتعاد عن الفواكه ذات النسبة العالية من السكر، لكن بحثا طبيا جديدا، أظهر أن فاكهة خاصة، تساعد على نزول الوزن بشكل واضح.ووفقا لموقع “فيت أند ويل”، كشف بحث جديد أن الفاكهة ليست سيئة للغاية بالنسبة لنا، وخاصة فاكهة “البرتقال الأحمر”، التي أثبت أنها تساعد على النزول بالوزن.البرتقال […]

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