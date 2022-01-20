مدرب مانشستر يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد انفعاله أثناء استبداله أمام برينتفورد

2022/01/20 | 15:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيطرت حالة من الغضب على كريستيانو رونالدو، بعدما قرر مدرب مانشستر يونايتد، رالف رانغنيك، استبداله في مباراة “يونايتد” مع برينتفورد، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.ولم يتقبل النجم البرتغالي استبداله في الدقيقة 70، عندما كان فريقه متقدما بهدفين دون رد، ورفض مد يده لتحية مدربه وألقى سترته على الأرض غاضبا، وهو ما […]

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