تحرير فتاتين كانتا محتجزتين داخل منزل في بغداد

2022/01/20 | 16:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكن فريق أمني مشترك من الفوج الثالث اللواء السابع شرطة اتحادية وقوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد قسم متابعة الاتجار بالبشر، من تحرير فتاتين كانتا محتجزتين داخل منزل في العاصمة، بغداد.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه بعد استحصال قرار قاضي تحقيق محكمة الكرخ، تمكنت القوات من تحرير فتاتين …

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