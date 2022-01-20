2022/01/20 | 16:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية، بملاحقة مستهدفي مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يوجه بملاحقة مستهدفي مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يوجه بملاحقة مستهدفي مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يوجه بملاحقة مستهدفي مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).