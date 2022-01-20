رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 12 سفيراً جديداً

2022/01/20 | 16:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تسلّم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أوراق اعتماد سفراء كلٍّ من جمهورية كوريا الجنوبية تشوي سونغ سو، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلقاسم محمودي، وجمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية دورغا براساد، وجمهورية سلوفينيا بريموز سلكو، وجمهورية كازاخستان ايداربيك توماتوف، وجمهورية استوينا لمبيت ايبو، وجمهورية ايرلندا فينسنت اونيل، وجمهورية سلوفاكيا مارك فارغا، وجمهورية …

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