الأعرجي يلتقي السفير التونسي لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف

2022/01/20 | 16:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الخميس، مع السفير التونسي رضا زقيدان، التنسيق المشترك في مجال مكافحة الارهاب والتطرف.

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وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاعرجي، (20 كانون الثاني 2022)، انه "جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة".

كما بحث الجانبان، "تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وجرى التأكيد على أهمية محاربة التطرف والغلو والسعي لتفكيك الأزمات في المنطقة".

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