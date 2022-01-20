الكاظمي يصدر توجيها عاجلا يخص مستهدفي مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان

2022/01/20 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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د.شاخەوان عبدالله يتلقى إتصالاً هاتفياً من السيد الكاظمي الذي أدان وبشدة الاعتداء الإرهابي على مكتب سيادته في كركوك ووجه الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة.________________________________________________

تلقى سيادة نائب رئيس البرلمان العراقي الدكتور شاخەوان عبدالله أحمد إتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الذي أدان وبشدة الاعتداء الإرهابي على مكتب سيادته في محافظة كركوك مساء أمس، فيما وجه الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بملاحقة الجناة ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية الجبانة وتعزيز الأمن في عموم المحافظة، مؤكداً على إستمرار دعمه للمؤسسة التشريعية للدورة النيابية الخامسة لأداء المهام وسن القوانين والتشريعات اللازمة للمرحلة القادمة بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وحجم التحديات.

من جانبه أعرب نائب رئيس البرلمان عن شكره وأمتنانه لرئيس الوزراء لإتصاله الهاتفي وإهتمامه المباشر ومتابعة الملف الأمني وإدانته للأعمال الإرهابية، مضيفاً سيادته" ماحصل من إعتداء إرهابي جبان على مكتبنا في كركوك لن يزيدنا إلا عزماً وإصراراً لأداء مهامنا الوطنية، وسنمضي قدماً لمواصلة العمل تحت قبة البرلمان وخدمة شعبنا".

المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان العراقي الخميس 20 كانون الثاني 2022

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