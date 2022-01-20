نائبان يقيمان دعوى ضد محافظ بابل بقضايا النزاهة

2022/01/20 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بقيام نائبان برفع دعوى ضد محافظ بابل بقضايا النزاهة في المحافظة.

وذكر المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، أن "النائب أمير كامل المعموري والنائب حيدر السلامي يقيمان دعوى ضد محافظ بابل حسن منديل في محكمة الحلة الخاصة بالنظر بقضايا النزاهة".

وأضاف ان "القضية جاءت إثر تعيينه مدير جديد لبلدية الحلة مخالف للضوابط واللجنة التحقيقية المشكلة من مديرية بلديات بابل".

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