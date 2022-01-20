2022/01/20 | 16:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MVs2G0y-L2Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: استمرار تظاهرات رفض الولاية الثانية للرئاسات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: استمرار تظاهرات رفض الولاية الثانية للرئاسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).