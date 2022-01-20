2022/01/20 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zEZjDA6sLPI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخي مع الشيف عرفان "كفته لحم بالراشي") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطبخي مع الشيف عرفان "كفته لحم بالراشي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).