2022/01/20 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة ترابية تضرب محافظة الانبار

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