النفط تعلن عن اتفاق مع “سينوبك” الصينية لتطوير ثاني أكبر حقل غازي في العراق

2022/01/20 | 16:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.أعلن وزير النفط جبار احسان عبد الجبار اسماعيل، الخميس، توقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى مع شركة سينوبك الصينية، بطاقة تقديرية 300 مقمق.وقال اسماعيل ، في بيان للوزارة تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “العقد يمثل اضافة لاستثمار الغاز الحر من حقل المنصورية، الذي يعد ثاني أكبر حقل غازي في […]

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