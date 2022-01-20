الرياضة تتابع تطبيقات الجودة في ملعب المدينة الدولي قبيل انطلاق مباراة العراق وأوغندا

2022/01/20 | 16:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أجرى قسم الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي في وزارة الشباب والرياضة، الخميس، جولة ميدانية في ملعب المدينة الدولي، للوقوف على تطبيقات الجودة الشاملة والسلامة وفقا لشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم مع اخر الاستعدادات لمباراة يوم غد الودية بين منتخبنا الوطني ونظيره الأوغندي التي يستضيفها الملعب.وقالت مديرة القسم يسرى حميد في بيان تلقته وكالة/ […]

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