"أعطى بوتين الضوء الأخضر".. مسؤولون أوكرانيون مصدومون من تصريحات بايدن بشأن توغل روسي في أوكرانيا

2022/01/20 | 16:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المسؤولون الأوكرانيون لمراسل CNN، ماثيو تشانس، إنهم "مصدومون" و "مذهولون" من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي يراها المسؤولون الأوكرانيون بأنها "تعطي بوتين الضوء الأخضر لدخول أوكرانيا حسب رغبته".

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