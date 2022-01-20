مظاهرات حاشدة في السودان تكريما لقتلى مناهضي الانقلاب

2022/01/20 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج آلاف السودانيين الخميس الى شوارع الخرطوم تكريما لمقتل العشرات في عملية قمع المحتجين على حكم العسكر منذ الانقلاب الذي حصل في أكتوبر، وفق ما افاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

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