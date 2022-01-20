العراق يسجل 5767 إصابة جديدة بكورونا

2022/01/20 | 16:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 5767 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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