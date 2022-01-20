انخفاض بالإصابات.. الموقف اليومي للجائحة الوبائية في العراق - عاجل

2022/01/20 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق ونسب الشفاء والتلقيح في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم): "الوزارة سجلت اليوم، 5767 اصابة بوباء كورونا في عموم البلاد فيما سجلت 5 حالات وفيات".

واضافت ان "عدد الذين تماثلوا للشفاء خلال 24 ساعة الماضية بلغ 885 حالة شفاء في وقت بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح نحو 58553 ملقحا".

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