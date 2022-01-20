عاصفة ترابية تضرب الأنبار

2022/01/20 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار ضرت عاصفة ترابية، اليوم الخميس، معظم مناطق محافظة الانبار .

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، عاصفة ترابية اجتاحت معظم مناطق محافظة الانبار خاصة مركز المحافظة والمناطق الصحراوية منها.

واضاف ان، العاصفة تسببت بانعدام الرؤية بشكل كبير في اغلب طرقات المحافظة.

وتوقعت الانواء الجوية في وقت سابق، طقسا باردا وامطار وثلوج في وسط وجنوب وشمال العراق مع تصاعد الاتربة في عدد من مناطق العراق.

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