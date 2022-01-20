اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح7 - عباس علي العلي

2022/01/20 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي اللغة من منظور تأريخي سعى الإنسان الأول بعد أن أسس أو تعرف على اللغة الكونية أن يحاول من توسيع دائرة أهتماماته الأقل درجة من الضرورية، فأنتقل من التعامل مه مفردات ملحة إلى مفردات تتسم بالوقتية أو الظرفية أو تتطلب مناسبة خاصة، فهو يريد أن يتحرر من النمطية ويستكشف طرق أخرى للتعبير عن نفسه بأكثر مما هو موجود، أبتدأ أولا بملاحظة أن وجوده ليس منقطعا للداخل المجمعي فقط، فعناك علاقات أخرى تربطه بقوى ......





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