هل أنقذت سُجاح والد النبي محمد من الذبح فعلا؟ - علاء اللامي

2022/01/20 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي اقترن اسم المتنبئة والكاهنة المسيحية سُجاح التميمية التغلبية باسم مدعي النبوة مسيلمة بن حبيب الحنفي الملقب في السردية الإسلامية بمسيلمة الكذاب، خلال فترة حروب الردة.



فكانت الركن الثاني في تلك الحركة في إقليم اليمامة.



وقد تزوجت من مسيلمة زواجا سياسيا لتقوية التحالف بين قبيلتيهما.



وحين هُزِمَ مسيلمة في معركة الحديقة وقٌتِل، انسحبت سجاح وعادت إلى موطن قبيلتها في العراق وخرجت من المشهد التاريخي تماما، ......





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