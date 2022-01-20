2022/01/20 | 16:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7HhIgGqdV5c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدستورية جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدستورية جلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).