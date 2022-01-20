2022/01/20 | 16:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: fI68ANbGiYg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نايف الغانم: قوى السلطة والمال هي صاحبة الكلمة العليا في البلاد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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